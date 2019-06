Alles in der Bexbacher Straße in Homburg : Zwei Unfälle und ein Feuerwehreinsatz in nur einer Stunde

Zwei Unfälle und ein Feuerwehrsatz binnen einer Stunde in der Bexbacher Straße in Homburg sorgten am Montag für ein Verkehrschaos. Foto: dpa/Stefan Puchner

Homburg Wer am Montag zwischen 12 und 13 Uhr in Homburg auf der Bexbacher Straße zwischen der Saarbrücker Straße und Richard-Wagner-Straße unterwegs war, der musste Geduld mitbringen. Gleich drei Vorfälle, zwei Unfälle und ein Feuerwehreinsatz, binnen einer Stunde sorgten dafür, dass es teilweise zu größeren Verkehrsbehinderungen in beiden Fahrtrichtungen kam.

Gegen 12 Uhr ereignete sich zunächst ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Richard-Wagner-Straße/ Bexbacher Straße zwischen einem Lastwagen und einem Auto. Verletzt wurde niemand, allerdings entstand erheblicher Sachschaden an dem beteiligten Pkw, teilte die Polizei in Homburg weiter mit. Die Bexbacher Straße musste in Fahrtrichtung Schwarzenbach komplett gesperrt werden, da die Unfall-Fahrzeuge die Kreuzung blockierten. Schon hier ging anschließend für den Verkehr kaum noch etwas.

Gegen 12.20 Uhr, kam es dann an der Kreuzung Bexbacher Straße/ Kaiserstraße zu einem weiteren Unfall. Fünf Menschen wurden dabei leicht verletzt, zwei Rettungswagen waren vor Ort. Hier war die Kreuzung durch die am Unfall beteiligten Fahrzeuge ebenfalls versperrt. Auch hier staute sich der Verkehr, diesmal allerdings in Richtung Bexbach.

Gegen 12.45 Uhr wies dann ein Passant die Polizeibeamten, die wegen des Unfalls vor Ort waren, darauf hin, dass aus einem Haus in der Bexbacher Straße massiv Rauch herausquoll. Die Feuerwehr der Stadt Homburg sowie der Rettungsdienst wurden informiert. Da unklar war, ob sich Menschen im Haus aufhielten, rückten die Feuerwehr Homburg sowie der Löschbezirk Jägersburg mit mehreren Einsatzfahrzeugen an. Daher musste die Bexbacher Straße wiederum in Richtung Schwarzenbach komplett gesperrt werden.

Die Feuerwehr konnte dann aber schnell Entwarnung geben: Grund für die starke Rauchentwicklung war lediglich ein Topf mit Zucker, der zum Aufkochen auf den Herd gestellt und dort vergessen wurde.

Zu Schaden kam hier niemand, das Haus war leer. Durch die schnelle Mitteilung des Passanten sowie das schnelle Eingreifen aller handelnden Einsatzkräfte, habe ein Brand verhindert werden können, so die Polizei.