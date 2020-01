Gegen Baum gerast : Zwei Schwerverletzte bei Autounfall

Schönenberg-Kübelberg/Homburg Fünf Verletzte, zwei von ihnen schwer: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls bei Schönenberg-Kübelberg vom späten Mittwochabend. Vermutlich waren die jungen Männer zu flott unterwegs.

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Mittwoch, 8. Januar, 21.59 Uhr, sind fünf Männer aus dem Kreis Kusel zwischen 18 und 22 Jahren verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Wie die Polizei Kusel auf Anfrage mitteilt, ereignete sich der Unfall in der langgezogenen Rechtskurve am Ortseingang Schönenberg-Kübelberg aus Richtung Schmittweiler, wenige Kilometer von Jägersburg entfernt. Dort war ihr Wagen nach links von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Die Feuerwehr erläuterte, dass zwei Personen eingeklemmt wurden, eine davon so schwer, dass die technische Rettung rund eine Stunde dauerte. Zur Personenrettung aus dem Fahrzeug habe man mehrere hydraulische Geräte sowie einen Seilzug des Rüstwagens einsetzen müssen. Laut Polizei wurden zwei der Verletzten in die Uniklinik Homburg gebracht, zwei weitere nach Kaiserslautern, einer nach Landstuhl. Am Auto entstand Totalschaden.