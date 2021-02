Lkw fährt auf Stauende auf : Zwei Menschen sterben bei Unfall auf A 6

Homburg Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn A 6 sind am Dienstag zwei Menschen ums Leben gekommen.

Zwischen Waldmohr und Homburg war gegen 15.30 Uhr ein Lastwagen auf ein Stauende an einer Baustelle aufgefahren. Dadurch wurden zwei Kleintransporter zwischen dem Unfallwagen und dem Heck eines anderen Lkw zermalmt. Die Fahrer der beiden Transporter konnten nur noch tot geborgen werden. Außer ihnen soll es nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei keine weiteren Insassen gegeben haben. Der Lkw-Fahrer wurde verletzt, ein Rettungshubschrauber brachte ihn am Nachmittag in ein Krankenhaus. Nach dem tödlichen Crash war die Autobahn in Richtung Saarbrücken voll gesperrt.