Zwei Menschen starben am 16. Februar 2021 bei diesem Unfall auf der A6 in Höhe Homburg, als der Fahrer eines Sattelzugs in Fahrtrichtung Saarbrücken unmittelbar vor einer Baustelle auf einen Kleinlaster aufgefahren war und diesen auf einen voranfahrenden zweiten Kleinlaster geschoben hatte. Foto: dpa/Brandon Lee Posse