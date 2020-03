Vierstelliger Schaden entstanden : Zwei Einbrüche in Netto-Bäckereifilialen

Homburg In der Nacht von Montag, 9.März, 20 Uhr, auf Dienstag, 10.März, 4 Uhr, sind Einbrecher in die Bäckereifilialen in den Netto-Märkten in der Saarbrücker- und Homburger Straße in Homburg eingestiegen.