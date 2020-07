Jeweils Strafanzeige gestellt : Betrunken mit dem Fahrrad durch Homburg

Homburg Die Homburger Polizei hat über das Wochenende gleich zwei betrunkene Fahrradfahrer aufgegriffen. Der erste Fall ereignete sich am frühen Samstagabend in der Homburger Fußgängerzone. Gegen 18 Uhr wurde der Polizeiinspektion gemeldet, dass ein Radler in der Fußgängerzone erheblich gestürzt sei.

Der 43-jährige Mann hatte anscheinend versucht, eine Straßenlaterne in der Eisenbahnstraße zwischen der Tal- und Kaiserstraße zu umfangen. Das gelang ihm wegen des hohen Alkoholpegels allerdings nicht und er kam zu Fall. Laut Polizeiangaben verletzte er sich dabei erheblich und musste ins Krankenhaus eingeliefert werde, wo er die Nacht verbringen musste. Gegen ihn wurde Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gestellt.