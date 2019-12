Kostenpflichtiger Inhalt: Streitpunkt Verkehrsführung : Forster: Zunderbaum-Notzufahrt öffnen

Die Öffnung der Zunderbaum-Notzufahrt ist seit Jahren umstritten. Jetzt macht Homburg einen neuen Vorstoß. Foto: Thorsten Wolf

Homburg Entsprechende Gespräche mit den Verantwortlichen würde er gern führen. Doch die erteilen der Maßnahme gleich eine Absage. Derweil ist die Erschließung des „Erdbeerlandes“ angelaufen.

Nachdem die BI „Kein Ohr für Kleinottweiler“ am Mittwoch im Altstadter Ortsrat den Dauerbrenner „Öffnung der Notzufahrt am Zunderbaum“ thematisiert und auf angebliche Pläne der Stadt Homburg verwiesen hatte, redet nun deren Bürgermeister Michael Forster (CDU) Tacheles: „Ich würde gern mit den Verantwortlichen über eine Öffnung der Notausfahrt sprechen.“ Das wäre vor allem Kirkels Bürgermeister Frank John (SPD).

Zum Hintergrund erklärt Forster, dass rund zwei Drittel der Fläche des bisherigen Zunderbaum-Geländes auf Kirkeler Gemarkung nur rund ein Drittel auf Homburger Gemarkung liegen, ähnlich dürften sich auch die Gewerbesteuereinnahmen verteilen. Allerdings würden 100 Prozent des Verkehrs für dieses Areal auf Homburger Gebiet abgewickelt. Diese Last sollte künftig nicht mehr so unterschiedlich verteilt werden, findet Forster. Er schränkt allerdings ein: „Es geht dabei nicht um mehr Verkehr für Altstadt oder Kleinottweiler, sondern lediglich um eine Ausfahrt über die Notzufahrt in Richtung Autobahnauffahrt. Ein Abbiegen in Richtung Altstadt ist nicht vorgesehen.“

Info „Erdbeerland“ wird jetzt erschlossen Eine erste Erschließung hat der Ständige Vergabeausschuss am Mittwochabend beschlossen. Dieser erste Bauabschnitt soll eine Vorstufe mit einer durch das Gelände führenden Straße sein, die bei Bedarf eine weitere Erschließung ermöglicht. Die Kosten belaufen sich auf rund 1,4 Millionen Euro (750 000 Straßenplanung, 650 000 Entwässerung).

Die Notzufahrt liegt an der Verbindungsstraße zwischen Altstadt und Kleinottweiler, ihr gedachter Zweck liegt darin, das Gelände bei einer Havarie in der Hauptzufahrt an der B423/Bexbacher Straße auf Homburger Seite zugänglich zu machen. Die von Forster angekündigten Gespräche dürften sich nicht einfach gestalten.

Die Stadt Homburg hatte bei der Zunderbaum-Erschließung der Gemeinde Kirkel vertraglich zugesichert, dass die Zufahrt nicht geöffnet wird. Der Vertrag gilt bis heute. Und wie freudig man in Kirkel auf die Gesprächsidee reagieren dürfte, konnte man am Dienstag im Altstadter Ortsrat erahnen. Das Gremium war sich einig, dass die Notzufahrt für regulären Verkehr auf keinen Fall geöffnet werden dürfe.

Und Kirkels Bürgermeister Frank John (SPD) macht deutlich: „Es wird von uns keine entsprechende Zusage geben. Ich kann sie sowieso nicht geben, das müsste der Rat beschließen.“ Dafür sehe er aber keine Mehrheit. 2011 habe man den Vertrag mit Homburg geschlossen und sehe keinen Grund, davon zurückzutreten. Gespräche könne man aber immer führen. John glaubt, dass wie vor einigen Jahren, als die Notzufahrt noch provisorischer war, Laster Richtung Altstadt abbögen, auch um so Maut zu sparen. „Jeder Lkw in der Ortsdurchfahrt Altstadt ist schon einer zu viel“, so John.

Auch Bexbachs Bürgermeister Christian Prech (CDU) macht keinen Hehl daraus, dass eine Öffnung in seinen Augen kategorisch ausgeschlossen bleibt. „Es ist nur eine Notzufahrt, wie der Name sagt nur für Notfälle gedacht. Wenn man die aufmacht, hat Kleinottweiler den totalen Verkehrskollaps.“ Auch wenn er zu Michael Forster ein gutes Verhältnis habe und gerne in der Sache mit ihm spreche, hier habe er die Interessen der Bexbacher Bürger zu vertreten.

Die BI „Kein Ohr für Kleinottweiler“ hatte in ihrem Schreiben an den Altstadter Rat auch aufgeführt, dass die oberste saarländische Straßenbauverwaltung auf etwa halbem Weg zwischen der derzeitigen Zunderbaumeinfahrt und der Autobahnausfahrt Homburg/Bexbach eine weitere ampelgeführte Zu-/Ausfahrt in das Industriegelände geplant und diese im September 2016 in einer Projektinformationsveranstaltung vor der Planfeststellung für das 3.Ohr im Homburger Forum vorgestellt hatte. Der LfS habe damals eigens Gelände für diese Maßnahme gekauft, Bürgermeister Forster habe entsprechende Planungen bestätigt. Ob diese, wie die BI behauptet, auf Homburger Betreiben aber nun nicht weiter verfolgt werden, weil die Notzufahrt geöffnet werden soll – das ließ sich gestern weder bei der Stadt Homburg noch dem LfS klären.

Von der Debatte um die Notzufahrt abgesehen, tut sich auf dem Gewerbe- und Industriegebiet am Zunderbaum etwas. Der Umlegeausschuss war längere Zeit damit beschäftigt, einen auf 39 Eigentümer aufgeteilten „Flickenteppich“ in vermarktbare Grundstücke umzuwandeln. Die Aufgabe sei seit einiger Zeit abgeschlossen, erinnert Forster. Jetzt könne die über 30 Hektar große Fläche zwischen der Zufahrt zum Zunderbaum entlang der B 423 bis zur Möbel-Fundgrunde erschlossen und belegt werden. Forster: „Das weitere Vorgehen und auch die Vermarktung der Flächen wird sicherlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Eine passende Erschließung kann in der Regel am besten erfolgen, wenn bekannt ist, welche Unternehmen sich in diesem Bereich ansiedeln werden.“ Klar ist: An der Front entlang der B 423 darf sich auf einem Streifen nur produzierendes Gewerbe wie Handwerker ansiedeln.