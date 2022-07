Meisterstück zum Geburstag : Für Edingers Meisterwerk standen Porsche und Ferrari Pate

Der Wiener Autosammler Alexander Diego Fritz (links) und Jubilar Rudi Edinger mit Enkel Felix im Hof der Gustavsburg. Foto: Gustl Altherr

Jägersburg Über ein wahrhaft einmaliges Geburtstagsgeschenk konnte sich Rudi Edinger aus Jägersburg freuen, denn er bekam Besuch aus Wien, und dieser war mit einem Auto angereist, das es weltweit nur einmal gibt.

Edinger hatte dem Auto, das auf einem VW-Fahrgestell aufgebaut wurde, die Form gegeben. Es war sein Meisterstück an der Kaiserslauterer Meisterschule für Handwerker, Abteilung Karosserie und Fahrzeugbau. 1968 war das Auto mit dem Kennzeichen KUS Y 22 und einem 40 PS-VW-Motor erstmals zugelassen worden mit dem Identifikationsvermerk „11 Eigenbau“.

Zwei Monate hatte Edinger während seiner Zeit als Ganztagsabsolvent der Meisterschule aufgewandt, um Plan und Berechnungen zu erstellen. Nach 15 Monaten erhielt er am 23. Juni 1967 den Meisterbrief. Das Auto, dem er zusammen mit drei Karosseriebauern und zwei Technikern die sportliche Form gegeben hatte, war zu diesem Zeitpunkt schon fahrbereit. Von Anfang April bis Mitte Juni 1967 hatte das Team in der Schulwerkstatt Bleche ausgeschnitten, gebogen, gestaucht, gehämmert und gewalzt, um das Unikat zu schaffen: „Im Frontbereich erinnert es wohl an einen Porsche, am Heck eher an einen Ferrari“, bemerkten Autofans, als sie das gelb lackierte Gefährt, auf dessen Radkappen der Schriftzug „Edinger“ prangt, dieser Tage im Hof der Gustavsburg bestaunen konnten.

So schmuck wie jetzt, hatte das Auto zuletzt nicht mehr ausgesehen. Es war zirka 47 Jahre lang in einer Scheune im Hunsrück abgestellt, wo ihm Rost und manches Getier stark zugesetzt hatten. Bis Alexander Diego Fritz, Jurist und Autofreak aus Wien, dem Dornröschenschlaf ein Ende bereitete. Im Internet hatte er von dem außergewöhnlichen Oldtimer erfahren und sich entschlossen, ihn seiner Sammlung historischer Fahrzeuge hinzuzufügen. Ab Januar 2020 wurde es von Fritz in mühevoller Kleinarbeit restauriert, sodass es im Herbst 2021 wieder zugelassen werden konnte. Mit diesem Schmuckstück kam der Wiener Sammler nun zu Edingers 85. Geburtstag in die Saarpfalz, wo samstags an der Meisterschule in Kaiserslautern das Auto und seine Erschaffer gewürdigt wurden und sonntags im Burghof in Jägersburg zu Gast waren.