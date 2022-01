Corona-Pandemie : Zugang zum Rathaus nur mit 3G-Regelung möglich

Das Homburger Rathaus. Foto: Stumm/SZ-Redaktion Foto: Ulrike Stumm

Homburg Die Omikron-Variante in der Pandemie greift weiter um sich. Die Infektionszahlen schnellen weiter in den Himmel. Das veranlasst die Stadtverwaltung in Homburg, ihre Sicherheitsvorkehrungen weiter zu verschärfen.

So ist ab dem kommenden Montag, 31. Januar, der Zugang zum Rathaus am Forum nur noch für Menschen möglich, die geimpft oder genesen sind beziehungsweise einen zertifizierten Test vorweisen können, der nicht älter als 24 Stunden ist (3G-Regelung).

Der Zugang zum Rathaus werde außerdem kontrolliert, heißt es in der Mitteilung der Stadtpressestelle weiter. Innerhalb des Gebäudes besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske beziehungsweise /FFP2-Maske und vorheriger Händedesinfektion an den vorhandenen Desinfektionsspendern. Darüber hinaus ist für ein Aufsuchen der Dienststellen ein Termin erforderlich. Die Stadtverwaltung bittet darum, so weit wie möglich bei Anliegen auf telefonische beziehungsweise digitale Kommunikation zurückzugreifen. Vor der Kreisstadt hatte am Montag bereits die Stadt Bexbach auf die hochinfektiöse Coronavariante Omikron reagiert und die Regelungen in ihrer Hauptverwaltung und den Nebenstellen verschärft.