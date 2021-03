Leserbeschwerde über Versorgungssituation in Homburg : Zu weite Wege zur Notdienst-Apotheke?

Leserbeschwerde über Versorgungssituation in Homburg

Homburg Es ist ein Problem, vor dem viele schon gestanden haben: Am Wochenende braucht man vielleicht sogar nach einem Klinikaufenthalt – dringende Medikamente, doch die Apotheken haben zu. Zwar gibt einen Apotheken-Notdienst, doch ein Leser unserer Zeitung weist darauf hin, dass die Versorgungssituation sich verschlechtert.

Inwiefern sieht die Apothekerkammer des Saarlandes ein Problem darin, dass der Radius bei den Notdienstapotheken immer größer wird? Geschäftsführer Carsten Wohlfeil erläutert, dass der Sonntags-Dienst nicht schlechter besetzt sei als an anderen Tagen. Im Saarland habe jede Apotheke alle 15 Tage Notdienst: „Alle Tage sind gleich besetzt in einer Art rollierendem System“. Insgesamt sei die Versorgung mit Notdienstapotheken „ausreichend“. Wohlfeil: „Dass diese nicht immer fußläufig erreichbar sind, ist der Gegebenheit geschuldet, dass es halt ein Notdienst ist. Da wird man ohne Auto in der Regel nicht hinkommen.“ Das Netz sei früher engmaschiger gewesen. Vor etwa 15 Jahren habe man noch rund 360 Apotheken gezählt, jetzt 280.