Kostenlose Entsorgung in Homburg : Die Christbaum-Sammelstellen in den Stadtteilen

Die Christbaum-Sammelstellen in den Stadtteilen

Kostenlose Entsorgung in Homburg

In Homburg gibt es Sammelstellen für Weihnachtsbäume. Foto: dpa/Daniel Naupold

Homburg Die Stadtverwaltung Homburg weist darauf hin, dass zu Beginn des neuen Jahres die nicht mehr benötigten Christbäume kostenlos entsorgt werden. Dazu müssen die Bäume allerdings von sämtlichem Schmuck befreit werden und rechtzeitig an einer der genannten Sammelstellen abgelegt werden.

In nahezu allen Stadtteilen sind einzelne oder sogar mehrere Sammelstellen vorgesehen.

Die unentgeltliche Abfuhr erfolgt ab Montag, 13. Januar, teilte die Verwaltung weiter mit. Die Bäume sollten an diesem Tag bis 6 Uhr bereit gelegt werden. Aus technischen Gründen wird sich die Abfuhr der Bäume allerdings mehrere Tage hinziehen.

Die Sammelstellen im Überblick:Stadtmitte: Untere Allee, auf dem Parkplatz beim Amtsgericht; Wendehammer Akazienweg, Waldrand;

Fichtenweg, beim Kinderspielplatz;

Betriebshof am Friedhof Homburg, Friedhofstraße. Anlieferung werktags von 7 bis 15.30, freitags von 7 bis 11.15 Uhr;

In den Schrebergärten, Parkplatz an der Rollschuhbahn; Kraepelinstraße Höhe Jahnplatz neben Container.Stadtteil Erbach: Grünfläche Cranachstraße vor Schulparkplatz gegenüber Hausnummer 22; Containerplatz Tempelhofer Straße;

Spitzwegstraße, neben dem Spielplatz, Grünfläche.