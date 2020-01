Am 7. Februar : Frauen auf der Suche nach dem geeigneten Beruf

Am 7. Februar

Homburg Die vom Europäischen Sozialfonds geförderte Koordinierungsstelle „Frau und Beruf“ des Frauenbüros des Saarpfalz-Kreises bietet im Februar ein interessantes Seminar für all diejenigen Frauen an, die sich noch nicht endgültig über ihr berufliches Ziel im Klaren sind.

Die Veranstaltung findet am Freitag, 7. Februar, von 10 bis 16 Uhr im Frauen-Forum am Homburger Scheffelplatz statt, wie es in der Pressemitteilung der Kreisverwaltung heißt.