Ausgeartete Feier in Homburg : Zeugenvernehmung zu Party am Johanneum

Johanneum Homburg Das Johanneum in Homburg, fotografiert am Montag (01.03.2010). Die Schule kam wegen Missbrauchsvorwürfen, die sich vor mehreren Jahrzehnten zugetragen haben sollen, in die Schlagzeilen. Die Taten sind zum Teil verjährt. Foto: Becker&Bredel Foto: BeckerBredel