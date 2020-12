Auseinandersetzung in Homburger Innenstadt : Drei Leichtverletzte bei Schlägerei in der Innenstadt

Symbolfoto. Foto: Carsten Rehder/dpa Foto: dpa/Carsten Rehder

Homburg Die Polizei sucht nach Zeugen einer heftigen Auseinandersetzung, die sich am vergangenen Freitag, 4. Dezember, in der Homburger Innenstadt ereignet hat. Gegen 15.45 Uhr kam es vor dem Nebeneingang des Saarpfalz-Centers in der Talstraße zu einer Schlägerei zwischen mehreren Jugendlichen.

Hierbei wurden insgesamt drei Jugendliche leicht verletzt, wie die Polizei mitteilt. Ein ebenfalls an der Schlägerei beteiligter Jugendlicher ist nach derzeitigem Ermittlungsstand noch unbekannt.