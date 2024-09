Arbeitseinsatz Viele helfende Hände an der Schutzhütte

Eigentlich soll eine Schutzhütte im Wald ja Menschen schützen. Die in Einöd am Eberhardsbrunnen im Pfänderbachtal hingegen hätte unlängst Schutz vor Menschen nötig gehabt. Was eben Menschenhand dort vor einigen Tagen „veranstaltet“ hat, das spottet jeder Beschreibung. Der komplett mit massiven Pflastersteinen ausgestaltete Boden der Hütte wurde vollständig herausgerissen und die Steine wurden achtlos in den Wald geworfen. Den schweren Holztisch samt Bänken ereilte dasselbe Schicksal. Um es kurz zu machen: Die Hütte wurde komplett „entkernt“ – um es mal beschönigend zu formulieren. Diese ausgeprägte Form von Vandalismus rief am Samstag Teile der Einöder SPD-Arbeitsgemeinschaft 60 plus samt Unterstützer auf den Plan.