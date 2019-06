Auf dem Herrgottshübel in Jägersburg : Ursache für Übelkeit im Zeltlager unklar

So sieht es aus, wenn ein Nest mit Raupen des Eichenprozessionsspinners an einem Baum hängt. Man darf die Gespinste nicht an jeder Stelle einfach so entfernen, informiert die Stadt Homburg. Ob sie Beschwerden bei einigen Kindern in einem Zeltlager ausgelöst haben, ist bislang noch unklar. Foto: dpa/Bodo Marks