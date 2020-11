1203 Positivfälle im Saarpfalz-Kreis : Zahl akuter Corona-Infektionen steigt leicht

Homburg Die Corona-Fallzahlen zum Ende der Woche bringen wieder eine leichte Steigerung mit sich: waren am Donnerstag 188 Leute akut infiziert, sind es nun 190. Der Saarpfalz-Kreis meldete 29 neue Fälle, was die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie auf nunmehr 1203 steigen lässt.

990 davon sind allerdings wieder genesen, 27 mehr als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg wieder leicht von 110,72 auf 117,78. Was bei den Neuinfektionen auffällt: In den letzten Tagen ist die Zahl gerade für Homburg deutlich angestiegen, seit Dienstag um 46 Fälle. Bisher wurden Infektionen bei 310 Homburgern nachgewiesen, die zweitmeisten hinter St. Ingbert (383), das sechs neue Fälle seit Donnerstag zählt. Die weiteren Werte: Bexbach 91 (plus drei), Blieskastel 173 (plus zwei), Gersheim 22 (plus eins), Kirkel 96 (plus eins) und Mandelbachtal 97 (plus zwei). Im Krankenhaus behandelt werden aktuell 22 Personen, eine weniger als am Vortag. Betrachtet man die Gesamtmeldungen neuer Fälle im Wochenverlauf, deutet sich ein leichter Rückwärtstrend an. In der letzten Oktoberwoche (26. Oktober bis 1. November) hatte es 193 Neuinfektionen gegeben, vom 2. bis 8. November waren es 172 und die aktuell Woche bisher 131.