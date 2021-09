Energieversorgung in Homburg : Stadtwerke: Zähler werden ab Freitag abgelesen

Symbolfoto: Sina Schuldt/dpa Foto: dpa/Sina Schuldt

Homburg Die Stadtwerke Homburg starten noch in dieser Woche in den privaten Haushalten mit der jährlichen Zählerablesung. Ab Freitag, 17. September, führt die Firma Ifi GmbH für das Versorgungsunternehmen diese Arbeit durch, kontrolliert werden dabei die Strom-, Erdgas- und Trinkwasserzähler – und zwar im gesamten Stadtgebiet, heißt es in der Pressemitteilung.