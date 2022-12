Spendenaktion : Geschenke für kranke Kinder

Einöd Globus Einöd sammelte bei „Wunschbaumaktion“ für zwei Einrichtungen.

„Weihnachten ist die Zeit der Nächstenliebe und gerade in diesem schwierigen Jahr wollen wir bei Globus ein starkes karitatives Zeichen setzen und füreinander da sein. Mit unserer Aktion möchten wir Kindern, die unter verschiedenen Krankheiten leiden, und ihren Familien eine Freude bereiten und haben daher im Vorfeld zahlreiche Wünsche gesammelt, die sich in den Acryl-Kugeln unseres Weihnachtsbaumes in der Mall befanden“, so Christoph Mohr, Geschäftsleiter der Globus-Markthalle in Einöd. „Wir danken unseren Kundinnen und Kunden unseren Mitarbeitern und Partnern von Herzen für ihr Engagement. Mein Team und ich freuen uns heute hier im Ronald-McDonald-Haus insgesamt 52 erfüllte Wünsche im Gesamtwert von rund 4000 Euro überreichen zu können.“