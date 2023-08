Homburg soll sauberer werden Der Schlossberg soll wieder vom Müll gesäubert werden

Die Fraktion der Grünen hat in der jüngsten Stadtratssitzung in den allgemeinen Unterrichtungen einen Antrag zur Beteiligung der Kreis- und Universitätsstadt Homburg am „World Cleanup-Day“ am Samstag, 16. September, gestellt. Alledings nicht genau auf den Tag, sondern wegen einer anderen Veranstaltung in der Homburger Innenstadt einen Tag früher am Freitag, 15. September, wie es in der Pressemitteilung heißt. Es benötige sowohl Maßnahmen zur Reduzierung des Müllaufkommens als auch für eine effektivere Müllsammlung, hieß es. Besonders Zigarettenkippen stellten ein großes Problem für Natur und Umwelt dar. Es sei daher wichtig, die Menschen für diese Problematik zu sensibilisieren. Bürgermeister Michael Forster habe seine Unterstützung zugesagt, und der Baubetriebshof werde die benötigten Materialien (Müllsäcke, Handschuhe, Greifer) zur Verfügung stellen. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen und Ortsvertrauensfrau von Beeden, Katrin Lauer, bedankt sich nun in einer Pressemitteilung ausdrücklich dafür.