Kolumne apropos Der alte Meister auf dem Speicher

Nein, ich fühle mich beim Lesen immer in eine tolle Welt katapultiert, die nur in der Fantasie des Magazins besteht. Der Trick besteht darin, dass einfach so getan wird, als sei alles selbstverständlich, was unbezahlbar und noch dazu erfunden ist. Kürzlich riet Deutschlands beliebtestes Wohnmagazin: „Es ist Zeit, die Ölschinken unserer Großeltern vom Dachboden zu holen und neu in Szene zu setzen. Denn die Stimmungen alter Gemälde wirken auch heute noch entrückend.“