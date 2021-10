Fahndung in Homburg : Zwei Einbrüche im Stadtgebiet

Symbolfoto: Silas Stein/dpa Foto: dpa/Silas Stein

Beeden/Erbach (pn) Gleich zweimal wurde am Freitag in Homburger Stadtteilen eingebrochen. Zwischen 10 und 13 Uhr stiegen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Blieskasteler Straße in Beeden ein.

Zwischen 7.20 und 13.50 Uhr war in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Erbacher Westring betroffen. In beiden Fällen wurden die Eingangstüren aufgebrochen und die Wohnungen nach Wertgegenständen durchsucht. Mitgehen ließen die Täter in beiden Fällen Bargeld, in einem Fall auch Schmuck .Die geschätzte Schadenshöhe liegt laut Polizei im vierstelligen Bereich.