Kostenpflichtiger Inhalt: Homburger Wissenschaftler forschen zu Corona-Virus : „Respekt vor Corona – ja, Panik nein“

Nicole Ludwig beim Arbeiten an der Sterilbank im Corona-Labor. Foto: Ulrike Fischer

Homburg Die Corona-Pandemie hat auch den Wissenschaftlern am Institut für Humangenetik in Homburg ein neues Arbeitsfeld beschert. Eigentlich beschäftigt sich das Team um Institutsleiter Professor Dr. Eckart Meese mit der Tumorforschung. Im Zuge des interdisziplinären Projektes CorSaar geht es nun um Grundlagen- forschung an der durch das Corona-Virus hervor gerufenen Lungenkrankheit Covid-19. Ein Blick hinter die Kulissen im Labor am Institut für Humangenetik.

Weiße Wände, Sterilbank, Kühlschränke, Reagenzgläser, Pipetten, Desinfektionsmittel, Handschuhe, alles blitzblank sauber und aufgeräumt – ein typisches Labor, das ja, aber kein Hochsicherheitstrakt ist das „Corona-Labor“ am Institut für Humangenetik der Medizinischen Fakultät der Universität des Saarlandes.

Hier arbeiten die Biologinnen Dr. rer. nat. Nicole Ludwig, und Prof. Dr. rer. nat. Ulrike Fischer, die für das interdisziplinäre Forschungsprojekt CorSaar Blutproben von Corona-Patienten sammeln, aufbereiten und sequenziert. Basisarbeit, „Grundlagenforschung“ sei das, betont Institutsleiter Eckart Meese, es gehe zunächst darum, durch molekulare Analyse Näheres über den Verlauf und das Wesen dieser noch neuen Infektionskrankheit zu erfahren.

Info Das Team des Instituts für Humangenetik sammelt und bereitet die Proben auf unter anderem für das interdisziplinäre Forschungsprojekt CorSaar (Corona-Saarland-Studie). Ziel der Studie ist es, den Erkrankungsverlauf besser vorherzusagen, Risikopatienten frühzeitig zu erkennen und über molekulare Analysen neue Therapieverfahren zu entwickeln. Die Studie wird unter der Leitung von Prof. Dr. Robert Bals, Direktor der Klinik für Innere Medizin V – Pneumologie, Allergologie, Beatmungs- und Umweltmedizin am UKS in Homburg, und Prof. Sigrun Smola, Direktorin des Instituts für Virologie am UKS in Homburg durchgeführt. Die Kooperation mit Prof. Rolf Müller vom Helmholtz-Institut für Pharmazeutische Forschung Saarland (HIPS), eröffnet die Möglichkeit, die Ergebnisse in therapeutische Anwendung zu überführen. Prof. Dr. Andreas Keller, Zentrum für Bioinformatik der Universität des Saarlandes in Saarbrücken, übernimmt die Datenverarbeitung und Auswertung der Analysen.

Die Blutproben stammen in der Hauptsache von Corona-Patienten in der Lungenklinik am UKS, aber auch von den anderen Corona-Zentren im Saarland, wie dem Winterberg-Klinikum in Saarbrücken oder der SHG-Klinik in Völklingen. Proben wurden bei der Aufnahme der Patienten genommen sowie nach 21 Tagen, so dass ein zeitlicher Verlauf zu erkennen ist; die Teilnahme ist für die Patienten freiwillig. Da die Studie regional begrenzt ist auf das Saarland und derzeit das Infektionsgeschehen eher abflaut, liegt die Zahl der Proben derzeit bei rund 50, 250 ist der Zielwert. Auch wenn mehr Proben wünschenswert wären – so zynisch ist hier niemand, dass er sich deshalb einen Anstieg der Infektionen wünscht.

Trotz der derzeitigen Entspannung und etlichen Lockerungen nach dem Lockdown verursacht der Gedanke an das Corona-Virus bei den meisten Menschen Besorgnis bis Panik. Und die Wissenschaftler? Ist das neue Corona-Virus für sie vielleicht auch eine Herausforderung? Am Institut herrsche jedenfalls relative Gelassenheit, „die Stimmungslage ist mit der Formel: Respekt vor Corona – ja, Panik – nein“ zu beschreiben“, bringt es Nicole Ludwig auf den Punkt.

Prof. Dr. rer.nat. Eckart Meese, Leiter des Instituts für Humangenetik. Foto: Meese

Einerseits sei die Arbeit am Corona-Projekt als solche „ganz normal, weil wir ja sonst auch mit Blutproben oder mit Tumorproben umgehen“, erklärt Ulrike Fischer. „Jede Blutprobe ist potenziell infektiös, deshalb muss man alle mit Vorsicht behandeln.“ Entsprechend seien auch die Sicherheitsvorkehrungen und Hygienevorschriften – und auch das Tragen von Schutzausstattung wie Kittel, Maske und Handschuhen gehört zum Arbeitsalltag. Aber andererseits sei es auch eine besondere Situation, es ist aktuell und spannend, und ein neues Forschungsgebiet, – „und natürlich hat man da auch das Bedürfnis, zu helfen“, sagt Ulrike Fischer. Schon allein deshalb, weil Corona so allgegenwärtig ist und in alle Bereiche des Alltags eingreift. Vom Einkaufen über Schule und Arbeit bis zum Familienleben.

Prof. Dr. rer. nat. Ulrike Fischer Foto: Fischer

Beim Gang durch die Stadt wähnt man sich angesichts der vielen Menschen mit Mundschutzmasken auf der Straße wie im Krankenhaus oder eben im Labor – in Pandemiezeiten gehören solche Bilder zum Alltag. Auch wenn manche Menschen den Mund- und Nasen-Schutz eher als „Kinnschutz“ tragen, was die Übertragung durch Tröpfcheninfektion, wie es eben beim intensiven Ausatmen, Husten oder Niesen geschieht, nicht wirklich bremst. „Um ehrlich zu sein, mache ich mir über das Risiko einer Ansteckung mehr Gedanken, wenn ich zum Einkaufen in den Supermarkt gehe als hier bei der Arbeit im Labor“, sagt Nicole Ludwig.

Dr. rer.nat. Nicole Ludwig Foto: Ludwig

Hier werden die Blutproben der Corona-Patienten analysiert. Die Methode, NGS Next Generation Sequencing, ist etabliert. In Kurzfassung: Das Blut wird auf eine Trennlösung aufgebracht, zentrifugiert, dadurch trennen sich die Zellen auf; die, die analysiert werden sollen, werden in Schutzlösung eingefroren bei minus 70 Grad. „Das Virus verändert die Zellen. Wir schauen, welche Gene in welchen Zellen aktiv sind“, so Nicole Ludwig.

Der Mensch hat 30 000 Gene, in verschiedenen Zellen, in verschiedenen Organen. Es gehe sozusagen darum „zu schauen, wie der „Wirt“, sprich der Mensch, auf das Virus reagiert“, ergänzt Eckart Meese. „Bei den meisten schweren Verläufen greift das Virus die Lunge an. Es gibt jedoch auch Betroffene, die von einem Verlust des Geruchs- und Geschmackssinnes berichten.“ Das könnte darauf hindeuten, dass das neue Corona-Virus Sars-CoV-2 die Nerven in der Nasenschleimhaut angreift und darüber das Riechzentrum des Gehirns. Das neue Corona-Virus und sein Vorgänger, der Erreger Sars-CoV von 2002, sind sich sehr ähnlich; Sars-CoV hatte ebenfalls die Nerven angegriffen. Wie groß die Auswirkungen des neuen Corona-Virus‘ auf das Nervensystem und unter Umständen die Hirnregion sind, muss noch erforscht werden.

Im besten Fall stehen am Ende des Prozesses unterschiedliche Therapieempfehlungen. „Wir stehen noch am Anfang“, sagt Meese, „und schaffen mit unserer Arbeit auch die Voraussetzungen dafür, dass andere Arbeitsgruppen in verschiedene Richtungen weiterarbeiten können.“

Aus der jahrelangen Erfahrung in der Tumorforschung weiß er, dass es zum Teil Jahre dauern kann, bis es gesicherte Aussagen in der Forschungsarbeit gibt. Steht man nun eben wegen der aktuellen Aufmerksamkeit unter Druck, möglichst schnell Ergebnisse liefern zu müssen? „Wir machen Grundlagenforschung. Wir sind deshalb natürlich nicht so sehr unter Druck wie beispielsweise Pharmaunternehmen, die möglichst schnell einen Impfstoff präsentieren wollen“, sagt Meese. Da Corona ein weltweites Phänomen ist, forschen viele Institute, Gruppen und Pharmaunternehmen an verschiedensten Aspekten, „da wird allerdings auch manches vorschnell publiziert“. So gibt es eine Vielzahl an nicht immer belegten Studien rund um das Corona-Virus, zum Teil auch mit gegensätzlichen Aussagen, zum Beispiel ob UV-Licht den Virus zerstört, ob und wie Gerinnungshemmer oder Mittel gegen Bluthochdruck den Verlauf beeinflussen.

Mit größter Sorgfalt wird jede einzelne Blutprobe behandelt. Foto: Ulrike Fischer

Klar ist der Hauptübertragungsweg, über Tröpfcheninfektion; andere Übertragungen wie zum Beispiel über Aerosole, also durch die Luft, sind aber nicht ausgeschlossen.

Mit ein Grund für einen schweren Verlauf ist wohl auch die Menge der eingeatmeten Viren – „mit einem geringen Virenbeschuss kommt das Immunsystem klar, aber bei einem längerfristigen, direkten Kontakt ist die Dosis entsprechend höher. Aber es infiziert sich auch nicht zwingend jeder, der mit einem Corona-Erkrankten im selben Haushalt zusammenlebt“, sagt Meese. Was wohl auch daran liegt, dass die Erkrankten sehr bewusst und diszipliniert, auch durch die öffentliche Aufklärung, auf Hygienemaßnahmen und Abstand geachtet haben; zudem sei es wichtig, das eigene Immunsystem bewusst zu stärken. Und man müsse nicht nur an molekulare Ursachen denken, sondern auch Faktoren berücksichtigen wie zum Beispiel eine erhöhte Feinstaubbelastung in Ballungsräumen, der die Patienten ausgesetzt waren – da gebe es inzwischen schon mehrere Studien, die auf einen solchen Zusammenhang hindeuteten, blickt Meese über den Tellerrand hinaus.

Verschieden schwere Krankheitsverläufe, verschiedene Organe, in diesen verschiedene Zellen und in den Zellen wiederum verschiedene Gene, die betroffen sind – da kommt bei der Analyse eine große Datenmenge zusammen. Die Verarbeitung und Auswertung übernimmt Professor Andreas Keller vom Zentrum für Bioinformatik der Universität des Saarlandes.

In einem Spezial-Kühlschrank im Labor werden die Proben bei -70 Grad Celsius gelagert. Foto: Ulrike Fischer