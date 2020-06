Kostenpflichtiger Inhalt: Verkehrsbelastung bleibt weiter Streitpunkt : Wird die Pirminiusstraße zur 30er-Zone?

Die Verkehrssituation auf und an der Beeder Pirminiusstraße beschäftigt seit langem betroffene Bürger und die Homburger Verwaltung. Foto: Thorsten Wolf

Beeden Eine Hochschularbeit soll der Frage nachgehen. Doch die Anwohner in Beeden müssten sich im Fall der Fälle an den Kosten beteiligen. Und ein Radweg dort wäre dann vom Tisch.

Gemeinhin sind die Einwohnerfragestunden bei Stadt- und Gemeinderatssitzungen eher eine Sache der Schweigsamkeit. Selten fragt ein Bürger, folgerichtig ebenso selten muss die Verwaltung Rede und Antwort stehen. Dass diese Form der Bürgerbeteiligung in vielen Kommunen ein eher stiefmütterliches Dasein führt, das mag auch daran liegen, dass man, so ist es die Regel auf Basis der Gemeindeordnung, keine Fragen zu aktuellen Tagesordnungspunkten einer Sitzung stellen darf.

In der vergangenen Sitzung des Homburger Stadtrats erfuhr die Einwohnerfragestunde nun einen kurzen Höhenflug – als zwei Gäste der Sitzung, beide hatten ihre Fragen fristgerecht schriftlich eingereicht, wissen wollten, wie es in der Pirminiusstraße in Beeden weitergeht. Zum Hintergrund: Seit einiger Zeit sind Beedens Ortsvertrauensfrau Katrin Lauer, sie sitzt auch für die Grünen im Stadtrat, und zahlreiche betroffene Bürger darum bemüht, die aus ihrer Sicht schwierige bis gefährliche Verkehrssituation an dieser Straße zu entschärfen. Eines der Mittel der Wahl bislang: Gespräche mit Verantwortlichen und verkehrsverursachenden Anliegern (wir berichteten mehrfach). In der Sitzung nun ging es unter anderem konkret darum, ob es möglich sei, einen Radweg an dieser Straße anzulegen und auch Maßnahmen der Verkehrsberuhigung, so mit einer 30-Zone, durchzuführen. Auch Fragen zur Beschilderung, zur Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs und zu einem gewünschten Termin vor Ort musste und wollte sich die Verwaltung stellen.

Berichterstatter der Verwaltung: Madeleine Weiler, Leiterin des Rechts- und Ordnungsamtes der Stadt, und Michael Banowitz, Leiter des Amtes Bauen und Umwelt. Weiler fasste da kurz zusammen, was nach einem „Runden Tisch“ Anfang 2020 seitens der Ortspolizeibehörde passiert sei. „Es wurde ein Lkw-Durchfahrtsverbotsschild angebracht.“ Dieses Verbot sei auch in den entsprechenden Kartendiensten hinterlegt worden, „so dass eine Integration in die Lkw-Navigationsgeräte auch erfolgt ist“. Weiler thematisierte auch die Verkehrsprobleme an der Kreuzung der Pirminius- und der Saarbrücker Straße. Hier sei aber im Bereich der Saarbrücker Straße der Landesbetrieb für Straßenbau zuständig, handele es sich doch um eine Landesstraße. „Hier haben wir Kontakt aufgenommen.“ Mehrfach seien zudem in der Pirminiusstraße an unterschiedlichen Stellen Geschwindigkeits-Messtafeln aufgestellt worden. Ebenfalls habe der Saarpfalz-Kreis auf Bitten der Stadt dort geblitzt, „eine ganze Woche am Stück“. Vor Beginn der Corona-Krise habe zudem der Ordnungsdienst der Stadt dort verstärkt kontrolliert.

Dann ging es um die Frage nach einer 30er-Zone in der Pirminiusstraße und die Möglichkeit, deren Umsetzung als universitäre Forschungsarbeit prüfen zu lassen. Michael Banowitz konnte hier vermelden, dass man die Zusage einer Hochschule habe, die dieses Thema als Bachelor-/Masterarbeit ausschreibe. Vor diesem Hintergrund könne man die Einrichtung von Tempo-30-Zonen so lange zurückstellen, bis die Studenten ihre Arbeit präsentierten, denn: „Es ist heute nicht mehr so einfach, eine solche Zone einzurichten.“ Grund dafür sei auch der dann nötige Umbau der Straße. Er hoffe nun, dass sich schnell ein Student dieses Thema „greifen“ werde. Banowitz ging auch auf die Probleme ein, die der Anlieferverkehr für ein Autohaus im Kreuzungsbereich Pirminiusstraße und Saarbrücker Straße mit sich bringt. Hier gebe es inzwischen ein paar Ideen, „die sind aber noch nicht so spruchreif und noch nicht rechtlich durchgeprüft.“ Deswegen könne man hier öffentlich noch nichts sagen. Banowitz hatte aber nicht nur gute Nachrichten. So schließe rechtlich eine Zone-30 einen gesonderten Radweg grundsätzlich aus. Zudem müssten, im Falle eines Zone-30-bedingten Umbaus der Straße, Anwohner mit einer Beteiligung an den entstehenden Baukosten rechnen, „man muss so fair sein, darauf hinzuweisen“.

Für den Lkw-Verkehr ist die Pirminiusstraße als Durchfahrt gesperrt, nicht jeder Fahrer hielt sich bislang allerdings daran. Foto: Thorsten Wolf