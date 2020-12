Wintereinbruch im Saarpfalz-Kreis : Schnee sorgt für Behinderungen und Blechschäden

Angekündigt war der Wintereinbruch, trotzdem sorgten Eisregen und Schneefall für Verkehrsprobleme in der Region Homburg. Foto: Thorsten Wolf

Homburg/Bexbach/Kirkel Unerwartet kam der Wintereinbruch nicht, Schnee und Eisregen waren für Montagnacht angekündigt worden. Dennoch sorgte das Wetter am Dienstagvormittag für Verkehrsbehinderungen. Bis 9 Uhr zählte die Polizei in Homburg sechs Unfälle in ihrem Zuständigkeitsbereich.

Es blieb aber bei Blechschäden, verletzt wurde niemand, so erste Mitteilungen.