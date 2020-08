Feuerwehr : Wiese in der Zweibrücker Straße brannte

Foto: dpa/Carsten Rehder

Homburg Zu einem Brand kam es am Donnerstag, 20. August, gegen 13.15 Uhr, in Homburg. Parallel der Zweibrücker Straße, zwischen Sportplatz und Technologiepark, der sich in der Nähe des Fahrradweges am Erbach befindet, brannten Wiesenfläche und Hecken.

