Kriminalpolizei : Nazi-Schmierereien auch an der Kirche St. Andreas

Erbach Im Stadtteil Erbach kam es in der vergangenen Woche zu weiteren Schmierereien mit rechtsradikalem Hintergrund. In unserer Freitagsausgabe hatten wir vermeldet, dass mehrere Schaufenster in der Steinbachstraße mit Hakenkreuzen und anderen verfassungswidrigen Zeichen verunstaltet wurden.

Von Peter Neuheisel

Jetzt wurden solche Schmierereien auch an der Kirche St. Andreas in der Steinbachstraße entdeckt. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurden demnach im Zeitraum von vergangenem Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 11 Uhr, von bislang unbekannten Tätern an den Seitenportalen der Kirche mehrere Hakenkreuze, Zahlen und Wörter angebracht.