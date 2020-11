Gesundheitsamt Homburg : Infiziertenzahl steigt um 32

Homburg Nach leicht sinkender Infektionszahl am Montag hat sich die Situation im Saarpfalz-Kreis 24 Stunden später deutlich verschlechtert. Am Dienstag meldete das Gesundheitsamt 32 neuinfizierte Personen, das sind doppelt so viele als am Montag.