Inzidenz nähert sich der 60 : Wieder 13 neue Coronafälle im Saarpfalz-Kreis

Homburg Die Sieben-Tage-Inzidenz im Saarpfalz-Kreis legt weiter zu. Waren es am Vortag im Schnitt 56,42 von 100 000 Einwohnern, die sich mit Covid-19 infiziert haben, sind es am Dienstag 58,54. 13 Neue Infektionsfälle wurden dem Gesundheitsamt gemeldet, und zwar sechs in St. Ingbert (1061 insgesamt), zwei in Homburg (1106), vier in Blieskastel (447) und einer in Bexbach (270).