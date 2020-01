Streuobstwiesen pflegen : Streuobst braucht auch im Winter Pflege

Homburg/Bexbach/KIrkel Wer hilft, wenn einem die Arbeit auf der Streuobstwiese über den Kopf wächst? Der Gartenbauverband hat eine Lösung parat.

Im Winter haben Obstbäume keine Blätter, deshalb ist eine gute Übersicht gegeben und die Bäume können besser geschnitten werden. Zudem befindet sich der Obstbaum in einer winterlichen Ruhephase. In dieser Saftruhe sind alle physiologischen Prozesse im Baum heruntergefahren und der Baum reagiert nicht auf Schnittverletzungen. Ein Schnitt im Winter erhöht den Wachstumseffekt im Frühjahr. Die Energie, die in den Wurzeln gespeichert wird und für die im Herbst noch vorhandenen Äste gedacht war, wird nun in die Neubildung und das Wachstum von jungen Trieben gesteckt.