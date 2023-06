Rettungsaktion am Webersberg in Homburg Lebensretter mit modernster Technik

Um kurz nach sieben Uhr lassen Woll, Orfey und Meyers die Drohne zum ersten Mal an diesem Morgen aufsteigen. Ziel ist es, eine Wiese im Jagdrevier von Ralf Weis zu überprüfen und dann für das Mähen freizugeben. Das Prinzip der Suche ist dabei simpel: Der Drohnenpilot überfliegt mit großem Betrachtungswinkel die zu überprüfende Fläche. Zeigt die Wärmebildkamera einen hellen, weißen Punkt an, dann machen sich mehrere Helfer zu Fuß auf den Weg durch die Wiese und schauen, ob es sich tatsächlich um ein Kitz handelt. Wenn ja, wird das Tier sanft in eine spezielle Kiste verfrachtet und außerhalb des Mähbereichs im Schatten sicher verwahrt. Ist dann gemäht, wird das Kitz wieder ungefähr an der Stelle rausgelassen, an der es gefunden wurde. Später, in der Regel in der Nacht, kommt die Rehgeiß zurück und findet über Lautsignale ihr Kitz wieder – unversehrt in der gemähten Wiese. Nun mag man sich als Laie fragen: Warum lässt die Rehgeiß ihr Kitz überhaupt allein? Das ist im Schutz der Jungtiere vor Feinden begründet. Denn die könnten das Muttertier aufspüren und so auch an die geruchlosen Kitze geraten. Die Natur hat eben perfekte Lösungen – wäre da nicht mitunter der Mensch.