Die Wahlen in Homburg und die Folgen Direktwahl mit deutlichem Signal

Der AfD-Bewerber Markus Loew wurde am Ende doch (nur) Dritter. Und seine Partei kann trotz des wenig überraschend starken Ergebnisses außer im Erbacher Ortsrat die Sozialdemokraten nicht überholen. Die Kandidaten der in Homburg immer noch großen Parteien CDU und SPD werden in einer Stichwahl unter sich ausmachen, wer an der Spitze der Verwaltung stehen wird. Das ist eine gute Nachricht für die Stadt. Die Entscheidung ist vertagt, doch auch der vorläufige Endstand beinhaltet ein klares Signal, immerhin liegt CDU-Kandidat Michael Forster mehr als 20 Prozentpunkte vor Pascal Conigliaro von der SPD. Nun wird es auch daran liegen, wer seine Wähler motivieren kann, in zwei Wochen noch einmal sein Kreuzchen zu setzen.