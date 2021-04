Umweltthema Kleiderkauf : Wie Fairtrade-Initiativen in Homburg den Kleiderkonsum eindämmen wollen

Mode ist immer mehr ein Wegwerfprodukt geworden, das zeigt sich vor allem an den Preisen, die schier endlos nach unten gehen. Foto: dpa/Jana Bauch

Homburg Man will die Meere retten und die Welt vom Müll befreien, aber trotzdem werden massenhaft Billigklamotten aus Asien gekauft. Doch gerade beim Kleiderkonsum gibt es gute Lösungen, die nicht nur Verzicht auf neue Sachen predigen.

Hauptsache viel, Hauptsache billig. Mode, sagt Anke Michalsky, sei eine Ware, die sehr oft nicht wertgeschätzt wird. Ex und hop. Schnell bestellt, nicht mal anprobiert, Farbe doof, wieder zurückgeschickt. Oder noch nicht mal das. Gefällt nicht? Könnte dick machen? Gleich ab in die Tonne.

Anke Michalsky gehört der Steuerungsgruppe „Fairtrade Stadt Homburg“ an und setzt sich dafür ein, den Gedanken des fairen Handels bekannter zu machen. Bei Kaffee und Tee funktioniere das schon, bei Kleidung eher nicht. Und vor allem: gerade junge Leute, die sich bekanntlich vehement für den Erhalt der Umwelt einsetzen, sind die größten Konsumenten von Billigklamotten aus Fernost - das ergäben Käufer-Profile. „Erhebungen haben ergeben, dass die Altersklasse zwischen 17 und 27 Jahren am meisten in den einschlägigen Geschäften einkauft oder dort online bestellt“, so Michaksky. Laut einer Umfrage des Modeverbands Deutschland haben Nachhaltigkeit, Fairness und Umweltverträglichkeit bei der Kaufentscheidung von Textilien für Konsumenten unter 30 Jahren sogar „die geringste Bedeutung“.

Nun ist es natürlich so, dass diese Altersgruppe selten die Mittel hat, sich den Kamelhaarmantel fürs Leben für 1200 Euro leisten zu können. Aber es gebe ziemlich viel Spielraum zwischen der zehnten Billigjeans für acht Euro und dem Chanel-Kostüm für 5000 Euro, so Michalsky.

Und deshalb ist sie, zusammen mit Beate Ruffing vom Saarpfalz-Kreis, aktiv geworden, um etwas zu verändern. Der Dreh- und Angelpunkt ist der 24. April 2013, denn da stürzte die Fabrik Rana Plaza in Bangladesch ein. 1135 Menschen starben, 2438 wurden schwer verletzt. Dieser Unfall sei nur ein Beispiel für die grausamen Arbeits- und Lebenssituationen vieler Frauen, die in der Textilindustrie arbeiteten, erklärt Beate Ruffing, „nur, damit alles immer noch billiger wird.“ Im 19, Jahrhundert sei ein Drittel des Haushaltsbudgets für Kleidung rausgegangen, heute seien es weniger als fünf Prozent.

Mit zwei Online-Veranstaltungen am 15. und 28. April sowie einer Schaufenster-Plakat-Aktion im St. Ingberter Weltladen nehmen die Fairtrade Initiative Saarland, die Fairtrade-Stadt Homburg und der Fairtrade Saarpfalz-Kreis die Textilproduktion und den Kleiderkonsum in den Fokus und diskutieren regionale Alternativen.

Was kann man also tun? Erst einmal sollte man alle seine Kleidungsstücke durchzählen und sich ehrlich fragen, was man davon braucht. Und bei jedem neuen Stück im Laden, das Begehren weckt, sich die Frage nach dem Sinn und Zweck stellen. Es gibt aber auch eine zeitgemäßere Form, um junge Leute zu bekehren, sagt Beate Ruffing - nämlich eine App. Anhand der App kann man seinen Klamotten-Bestand überprüfen und sich Vorgaben machen: in den ersten drei Monaten des Jahres kaufe ich nicht mehr als zwei neue Teile. Oder gar nichts - und dafür gönne ich mir ein Frühlingsteil mehr. Auch sollte man sich nicht sofort durch Schaufenster-Deko anlocken lassen. „Früher gab es, gemäß den Jahreszeiten, vier Kollektionen in den klassischen Modegeschäften“, sagt Anke Michalsky, „heute ist es ein übliches Geschäftsmodell, alle drei Wochen neue Sachen auf den Markt zu werfen. Das erhöht natürlich die Kauflust.“

Das Ergebnis: vier Millonen Tonnen Kleidung landen in Europa jährlich auf dem Müll beziehungsweise werden geschreddert. Diese Sachen nach Afrika oder in arme Länder zu verschicken, sei erst recht keine Lösung, betont Beate Ruffing, „denn das macht dort nur die heimischen Märkte kaputt.“

Info Anregung: Nachhaltiger Kleiderkonsum Und hier noch einige nützliche Tipps: Die App, wie man seinen Kleiderschrank nicht überfrachtet, heißt Capsule Wardrobe und ist hier zu finden: https://the-ognc.com/lifestyle/minimalismus-lifestyle/capsule-wardrobe-anleitung/ Wie man junge Leute zum Nachdenken über fair angefertigte Kleidung anregen kann, zeigen Lisa Renz und Lars Schuffenhauer von der Gemeinschaftsschule Mandelbachtal-Schmelzerwald des Saarpfalz-Kreises anhand der Aktion: „Die Mandelbachtalschule und ihr faires Schul-T-Shirt.“

Also bleibt nur die Lösung: gar nicht erst kaufen. Oder bewusster kaufen. Denn Anke Michalsky will nicht den Spaß am Kleiderkauf vermiesen und dem Homburger Einzelhandel schaden, sondern den Überfluss eindämmen: „Natürlich soll man weiterhin in die heimischen Modegeschäfte gehen. Sich beraten lassen, sich Zeit nehmen, ein schönes Stück aussuchen, das man länger trägt als nur eine Saison.“ Es gehe nicht nur um Kleidung, sondern auch um Wertschätzung von Handarbeit, „um die Qualität des Stoffes, um den Entwurf, die Näharbeit.“ Auch das passe zum Fairtrade-Gedanken.