Wasserförderung in Kirkel : Weitere Kritik an Probebohrungen

Wörschweiler/Kirkel Wörschweilers Ortsvorsteher Nesselberger sieht viele „gute Gründe, das Projekt abzulehnen“.

Die Probebohrungen im Kirkeler Taubental sorgen auch an anderer Stelle für Unmut. Jetzt hat sich auch Reinhold Nesselberger, Ortsvorsteher von Wörschweiler, zu Wort gemeldet. Er weist darauf hin, dass diese Probebohrung mitten in der Kernzone der Biosphärenregion im Kirkeler Wald stattfinde. Sie erfolge in einem Waldstück, „das unmittelbar an unsere Gemeindegrenze (Wörschweiler/Stadt Homburg ) anschließt.“ Weder die Gemeinde Kirkel noch die Stadt Homburg seien in das gegenwärtige Erkundungs- und Prüfungsverfahren eingebunden worden. Zuständig sei alleine das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA).