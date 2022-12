Weihnachtsmarkt an Homburger Einrichtung kam gut an : Wichtige Einnahmen fürs Tierheim

Weihnachtsmarkt an Homburger Einrichtung kam gut an

Viele Hundefreunde und Besitzer nahmen auch diesmal den Weihnachtsmarkt zum Anlass zum Wiedersehen mit den Mitarbeitern des Tierheims am alten Bahnhof in Erbach. Foto: Hagen Foto: Markus Hagen

Erbach Noch Corona lockte wieder ein Weihnachtsmarkt Tierfreunde nach Erbach.

Auch dem Tierheim am alten Bahnhof in Erbach galoppieren die Kosten davon. Energie und Tierfutter lassen sie steigen. Daher war es wichtig, dass der zuletzt wegen Corona ausgefallene Weihnachtsmarkt am vergangenen Sonntag nach einer Pause wieder stattfinden konnte. Der Erlös aus dem Verkauf von Glühwein, Kuchen und Speisen sowie dem Verkauf vom Bastelwaren und Flohmarkt ist für diese Einrichtung sehr wichtig.

Eine Woche vor dem Weihnachtsmarkt hatte im Tierheim ein Adventskranz-Verkauf stattgefunden. Andrea Bonstaedter, Vorstandsmitglied des Homburger Tierschutzvereins, berichtete, dass diese Aktion ein großer Erfolg gewesen sei. „126 Adventskränze, die von unseren Mitgliedern und Freunden alle selbst gebastelt wurden, fanden reißenden Absatz.“ Alle Kränze seien in kürzester Zeit verkauft worden. Erfreulich für das Homburger Tierheim, wie auch der Besuch am Sonntag beim Weihnachtsmarkt.

Diesmal hatte sich der Veranstalter auch einiges ausgedacht, um den Besuch noch interessanter zu gestalten. Hobbyfotografin Elena Kempf bot an, Hunde und Katzen vor einer Dekowand ins richtige Licht setzen zu lassen und verschiedene Aufnahmen zu machen. „Meine Eltern hatten im Tierheim einen Hund geholt, und so kam ich auf die Idee, hier mit meinen Bildern zu helfen.“ Eine kleine Spende für die Fotos war dann auch kein Problem für die Tierbesitzer. Indessen verteilte der Nikolaus an die jüngsten Besucher des Weihnachtsmarktes am ersten Adventsonntag Adventskalender.