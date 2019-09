Schulfest : Wetter spielt Schulfest einen Streich

Homburg Die Veranstaltung des Johanneums musste wegen des Regens nach drinnen umziehen. Der guten Resonanz tat das aber keinen Abbruch.

Manuela Göller sagte, ihr fiele auf, dass das Schulfest immer mehr wachse, alle Säle seien gebraucht worden – was natürlich auch am Wetter lag. Im reichhaltigen kulinarischen Angebot gab es da zum Beispiel Milchshakes mit Vanillegeschmack, die von der Klasse 9a zubereitet wurden. Die beiden EU-Klassen der sechsten Stufe führten ein Theaterstück auf. Da dieser Zweig zu einem französischen Abitur führt, wurden in dem Stück „Franz en France“ die klassischen sprachlichen Fehler präsentiert, die ein Deutscher in Frankreich machen kann. Das kam witzig und charmant rüber. Erstaunlich, wie gut die Sechstklässler nach einem Jahr Unterricht schon die Aussprache des Französischen beherrschten.

Woanders gestalteten die Schüler eine Geisterbahn, indem ein verdunkelter Parcours in einem Klassenzimmer eingerichtet wurde. Für Schulleiter Schales ist das Fest etwas, das in zweifacher Hinsicht nach innen und nach außen wirkt. Einmal als gemeinsame Feier für die Schulgemeinschaft sowie für die Eltern und Ehemaligen. Dann in finanzieller Hinsicht: Ein Teil des Erlöses gehe an die Partnerschule des Johanneums in Peru. „Es ist eine gute Tradition, dass wir auch über den Tellerrand schauen und denen etwas geben, die nicht so viel haben.“ Der Teil des Erlöses, den die Schule einbehält, werde in Dinge investiert, die man sehen könne: „Das digitale Board etwa ist aus einem Schulfest-Erlös finanziert worden.“ „Deswegen“, so meinte Schales, „stehe ich auch mal im Regen und setze mich für meine Schulgemeinschaft ein.“