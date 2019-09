Wie Alzheimer sich auf das Schaffen des Künstlers Carolus Horn auswirkte, wird in diesem Bild deutlich, das naiv und farbenfroh erscheint. Foto: Novartis Pharma GmbH

St. Ingbert/HOmburg In St. Ingbert ist eine Ausstellung mit Werken des an Alzheimer erkrankten Designers Carolus Horn zu sehen.

Die Malteser St. Ingbert zeigen bis zum 13. September in Kooperation mit dem Kreiskrankenhaus in St. Ingbert und unter Schirmherrschaft von Landrat Theophil Gallo, Werke des Künstlers Carolus Horn (1921 bis 1992). Mit der Ausstellung „Wie aus Wolken Spiegeleier werden“ in den Räumen des Kreiskrankenhauses möchten die Partner auf das gesellschaftlich immer relevanter werdende Thema Demenz aufmerksam machen. Im vergangenen Jahr war die Schau übrigens im Homburger Rathaus zu sehen.