Weltgästeführertag Schwarzenacker „Wir brennen für unser Thema und die Region“

„Der Spaß an der Sache steht für uns Gästeführer im Vordergrund. Wir sind Gäste-Begeisterer“. So bestimmt und sicher antwortete Marion Mader-Remmel, die Vorsitzende der Saarland-Gästeführer, am Sonntag auf die Frage, was einen guten Gästeführer denn so ausmacht. Schauplatz der kurzen Frage- und Antwortrunde war das Römermuseum in Schwarzenacker, Anlass der Weltgästeführertag 2024. Der wird in jedem Jahr am 21. Februar (oder am Wochenende davor oder danach) begangen – als Erinnerung an die Gründung des Weltverbandes der Gästeführer am 21. Februar 1985. Seit 1990 gibt es nun den Weltgästeführertag.