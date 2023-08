Wein-Spezialist in Limbach Im Vindumi bekommen Weinliebhaber die Lebensfreude Südfrankreichs zu spüren

Im Limbacher Dorfkern ist das Geschäft am besten donnerstags und freitags auszumachen. Dann verwandelt sich der Weinladen in ein klassisches Weinbistro mit lauschiger Außenbestuhlung. Gute Weine zu kleinen Häppchen locken dann regelmäßig weitaus mehr Menschen an, als der kleine Außenbereich des Ladens zu fassen in der Lage ist. Reservierung ist vonnöten. Dass „Vindumi“, dieser kleine Limbacher Weinladen, so gut im Rennen bei Weinliebhabern ist, das wollten wir hinterfragen. Juniorchef Florian Hock-Küttel und sein Vater Fritz Hock im Gespräch mit unserer Zeitung.