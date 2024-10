Großer Andrang am Tag der deutschen Einheit Wein, Flammkuchen und viel Feierlaune rund um die Klosterruine Wörschweiler

Am Tag der deutschen Einheit wurde rund um die Klosterruine in Wörschweiler wieder das beliebte Weinfest gefeiert. Am frühen Nachmittag hatten sich auf dem Gelände mehrere hundert Menschen versammelt. An diesem Feiertag waren auch wieder viele Familien unterwegs und erschienen mit Kind und Kegel. Es wurde Wein vom Pfälzer Weingut Brand in Bockenheim angeboten – außerdem auch neuer Wein, Bier sowie alkoholfreie Getränke. Ein besonderes kulinarisches Angebot war original französischer Flammkuchen, zubereitet auf einem eigenen Flammkuchenofen von drei Familien aus dem benachbarten Elsass.