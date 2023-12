Vorweihnacht in Beeden Weihnachtsmarkt in Beeden mit erfreulicher Resonanz

Charly Feix ist Vorsitzende des Kaninchenzuchtvereins. „Hauptveranstalter ist Gerhard Wagner. Es gibt etliche schöne Stände, die ebenfalls vom früheren Ortsvertrauensmann gestellt werden. Und wir als Kaninchenzuchtverein sind für den Ausschank zuständig“, meinte Feix und zog am Abend ein positives Gesamtfazit: „Wir hatten ungefähr 250 Besucher hier. Es war ein richtig toller Weihnachtsmarkt. Natürlich passte es auch perfekt hinein, dass das Wetter so klasse mitgespielt hat. An jeder Bude konnte man mit dem Verkauf rundherum zufrieden sein. Die einzelnen Standbetreiber hatten die Buden mit viel Liebe zum Detail geschmückt, was natürlich auch sehr gut bei den Besuchern ankam.“ Da die Witterung im vergangenen Jahr bei der Auflage davor extrem kalt gewesen war, hatte man sich dieses Mal dazu entschieden, nur an einem statt der ansonsten üblichen zwei Tagen zu feiern. „Wenn wir gewusst hätten, dass dieses Mal das Wetter so schön ist, hätten wir es bei zwei Tagen belassen. Wie wir es nun im kommenden Jahr machen werden, wird noch entschieden.“ Wichtig sei vor allem, dass es den Weihnachtsmarkt überhaupt gibt, „denn hier kommen die Bürger aus sämtlichen Generationen zusammen“, betonte Feix. Gerade bei den Aufführungen der Kindergarten- und Grundschulkinder seien auch viele Großeltern vor Ort gewesen. Dass die Resonanz trotz der Konkurrenz in den Nachbarorten dennoch so riesig sei, sei erfreulich.