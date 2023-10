Gäste aus Frankreich in Homburg Deutsch-französische Übung auf dem Wasser

Der stetige Austausch zwischen Einsatzkräften der Homburger Feuerwehr und den Kameradinnen und Kameraden aus der französischen Partnerstadt La Baule gehört seit Jahren zur Tradition des grenzüberschreitenden Schulterschlusses der beiden Städte. So war in den vergangenen Tagen eine zwölfköpfige Delegation der Feuerwehr aus La Baule zu Gast in Homburg. Zum großen Programm für die Gäste gehört da am vergangenen Sonntag auch eine Wasserrettungsübung am Jägersburger Brückweiher.