Wegen Fashion-Outlet : Planungsregion über alle Grenzen

Das Fashion Outlet Zweibrücken hat sich in der Region etabliert. Erweiterungspläne sorgen in Homburg allerdings für Bauchschmerzen. Foto: ¬© Gilles Pecqueur www.gillespec/Gilles PECQUEUR

Homburg/Zweibrücken Die Grünen erhoffen sich dadurch, Ansiedlungen im Bereich des Einzelhandels in Homburg und Zweibrücken besser steuern zu können. Das Land schweigt zum geforderten Staatsvertrag.

Als Reaktion auf Besucherwachstum und Erweiterungspläne für das Fabrikeinkaufszentrum fordern die Saar-Grünen nun eine gemeinsame Planungsregion Homburg-Zweibrücken. Angesichts der engen Verflechtung in dieser Region, sei eine über die Grenzen eines Landes hinausgehende gemeinsame Raumentwicklung dringend erforderlich, so Grünen-Landeschef Markus Tressel und die Grünen-Fraktionsvorsitzende im Homburger Stadtrat, Yvette Stoppiera-Wiebelt. Eine aktive Steuerung von Einzelhandelsansiedlungen zwischen dem Saarland und Rheinland-Pfalz verhindere unnötigen Flächenverbrauch und wirke der weiteren Verödung der Stadt- und Ortszentren entgegen.

„Die Ansiedlung von großflächigem Einzelhandel außerhalb der Ortslagen ist nicht nur aus ökologischen und verkehrlichen Gesichtspunkten, sondern auch aus wirtschaftlichen und sozialen Aspekten meist unsinnig: Die Stadt- und Ortszentren veröden, zahlreiche Arbeitsplätze gehen verloren und soziale Probleme entstehen. Sollte die Erweiterung des Fabrikeinkaufszentrums am alten Zweibrücker Flughafen kommen, sind auch weitere negative Auswirkungen auf die benachbarten Stadtzentren in Homburg, Bexbach, Blieskastel und Neunkirchen nur eine Frage der Zeit. Gerade in Ballungsräumen wie zwischen Homburg und Zweibrücken brauchen Einzelhandelsansiedlungen eine aktive Steuerung über die Landesgrenzen hinweg“, sagt Tressel.

Tressel und Stoppiera-Wiebelt erachten eine nachhaltige Raumentwicklung für notwendig, die soziale und wirtschaftliche Ansprüche an den Raum mit seinen ökologischen Funktionen grenzüberschreitend zusammenbringt. Stoppiera-Wiebelt: „Um der besonderen Verflechtung zwischen Homburg und Zweibrücken Rechnung zu tragen, brauchen wir dringend eine gemeinsame Planungsregion mit nachbarschaftlicher Abstimmung. Weder der Landesentwicklungsplan, noch der Regionalplan Westpfalz dürfen einfach so an der Landesgrenze enden. Die Landesregierung muss die Initiative für eine planerische Zusammenarbeit mit Rheinland-Pfalz in dieser Region ergreifen. Im Rahmen eines Staatsvertrages könnte dafür die rechtliche Grundlage gelegt werden.“