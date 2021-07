Eine Ringleitung für die Unternehmen : Wasserstoff für die Homburger Industrie

Musterfertigung der mobilen Brennstoffzelle im Bosch-Werk Homburg. Man ist auf neue Technik umgesprungen, um die Arbeitsplätze zu erhalten. Foto: Bosch/Martin Stollberg

Homburg Die Wasserstofftechnik ist weiter als viele denken. Auch in Homburg werden schon Prüfstände für Wasserstoffmotoren gebaut. Wie man dazu den Wasserstoff per Leitung an die Unternehmen liefern könnte, ist ein spannendes Thema.