Verkehrsbehinderungen in Kirrberg Wasserrohrbruch in Kirrberg

Kirrberg · In der Ortsdurchfahrt Kirrberg hat es am Montag einen Rohrbruch in der Hauptwasserleitung im Bereich der Lambsbachbrücke gegeben. Das teilen die Stadtwerke Homburg mit. Die Fahrbahn wurde sofort halbseitig gesperrt, der Verkehr wurde kurzfristig per Ampel geregelt.

22.01.2024 , 16:07 Uhr

In Kirrberg gibt es aktuell Verkehrsbehinderungen wegen eines Wasserrohrbruchs. Foto: Armin Weigel dpa Foto: picture-alliance/ dpa/Armin Weigel