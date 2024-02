Zweite Havarie Erneuter Rohrbruch in Homburg – Straße teils gesperrt, Häuser ohne Wasser

Eine Wasserleitung ist in Homburg gebrochen. Der Zwischenfall ereignete sich am frühen Donnerstagmorgen, 1. Februar. Seitdem kommt es zu Verkehrsproblemen. Außerdem sind einige Häuser ohne Wasserversorgung. Es ist der zweite Vorfall binnen kurzer Zeit.

Am frühen Morgen Schaden an Wasserleitung in Homburg