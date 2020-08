Nächtlicher Einsatz : Wasserrohrbruch in Beeden

Foto: Katrin Lauer

Beeden (red) Aufgrund eines Wasserrohrbruches in Beeden in der Straße „An der Kiesgrube 36“ gab es in Beeden vom 14. auf 15. August in der Zeit von 21.30 Uhr bis 00.30 Uhr in der Straße An der Kiesgrube und zum Teil in der Ziegelhütte und der Blieskasteler Straße kein Wasser mehr.