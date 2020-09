Stadtwerke legen Notversorgung : Rohrbruch auf dem Marktplatz

Homburg Etliche Anlieger ohne Wasser. Pflastersteine haben sich an einer Stelle gehoben.

Seit dem frühen Montagmorgen sind etliche Haushalte, Lokale und Geschäfte an und um Homburgs historischen Marktplatz ohne Wasser. Gegen 6.20 Uhr sei am Montag ein Anruf bei den Stadtwerken Homburg eingegangen: Vor dem Restaurant Ohlio an der Ecke zur Eisenbahnstraße trete Wasser aus und ein Teil des Pflasterbelages habe sich gehoben.