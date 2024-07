Neue Partner Das Mannlich-Gymnasium hat eine neue Partnerschule

Ausgewählt wurden Schüler, die am Förderprogramm „Wissen-Schaffer-Oberstufe“ teilnehmen, das als Bestandteil der Bund-Länder-Initiative „Leistung macht Schule“ am Mannlich-Gymnasium seit Jahren etabliert ist und in dem besonders interessierte Schüler projektbezogen zusammenarbeiten. In diesem Schuljahr widmete sich die Gruppe dem Thema „deutsch-amerikanische Freundschaft“, zuletzt mit einer Ausstellung von Kennedy-Fotografien anlässlich dessen 60. Todestag in Zusammenarbeit mit dem Deutsch-Amerikanischen Institut der Universität des Saarlandes und mit einem Workshop mit dem Kennedy-Experten Andreas Edges von der Universität München. Das Programm in Washington begann mit einem Tag in der High-School, gemeinsamen Unterrichtsstunden, Präsentationen und einem Saarland-Quiz in der Aula. Am Nachmittag stand dann ein „Global Education Showcase“ in der George-Washington-Universität auf dem Plan. Auch in den anschließenden Tagen folgte ein Highlight auf das nächste. Im US Departement of State war internationale Migration das Thema eines Rollenspiels. Im Kennedy-Center waren die Homburger Gäste der Gala anlässlich des „Global Leadership Awards“ und durften unter anderem Hillary Clinton und Nobelpreisträgerin Maria Ressa als Rednerinnen und beim anschließenden Empfang erleben. Im US-Capitol empfing das Büro der Abgeordneten Abigail Spanberger die Gruppe zu einem Gespräch und zu einer Führung, die auch abseits der Pfade der Touristenströme führte. Auch diverse Besichtigungen der Monumente der National Mall, am White House und des National Museum of African American History and Culture des Smithsonian Instituts gaben einen guten Einblick in die vielen Facetten Washingtons. Nach diesen Erlebnissen in Washington stand für die Wissen-Schaffer ein Ortswechsel an: Die letzten fünf Tage der Exkursion verbrachte die Gruppe in New York City, das nach einer dreistündigen Zugfahrt schnell erreicht war.