Beim Naturschutz geht es in Homburg eher zäh voran Beim Thema Moor herrscht lautes Schweigen

Nicht nur der Frühling lässt auf sich warten, auch alles andere ist irgendwie ziemlich zäh. Das ist man in Homburg bei Großprojekten zwar schon gewohnt, aber das macht es ja nicht besser. Es gibt auch in Sachen Klima- und Naturschutz Dauerbrenner. Radfahren macht in der Stadt immer noch nicht überall so richtig viel Spaß, wobei sich da immerhin etwas tut, Schrittchen für Schrittchen. Ob das reicht, kann sich in einigen Monaten wieder in Schulnoten zeigen: Beim Fahrradklimatest, den der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) mit Unterstützung des Bundesverkehrsministeriums alle zwei Jahre anbietet, kam Homburg zuletzt auf die Gesamtnote von 4,4, „gerade noch ausreichend“, also. In diesem Jahr steht voraussichtlich wieder so eine Abfrage an, da wird sich zeigen, ob die Bemühungen in die Region von „befriedigend“ oder besser führen.